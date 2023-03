Lana Del Rey lança álbum 'Ocean Blvd'

24/03/2023 | 12:04



Lana Del Rey lançou nesta sexta-feira, 24, seu nono álbum de estúdio, Did you know that theres a tunnel under Ocean Blvd. A divulgação do trabalho já estava ocorrendo nas últimas semanas, quando a artista liberou três das 16 novas faixas, incluindo a canção título.

Além de músicas solo, a novidade reúne diferentes parcerias, incluindo Jon Batiste, SYML, RIOPY, Father John Misty, Bleachers e Tommy Genesis. O álbum está disponível nas plataformas de áudio.

O lançamento antecede a vinda de Lana ao Brasil. No final de maio e o começo de junho, a artista sobe ao palco como uma das principais atrações do MITA Festival 2023, com edições no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Os ingressos para o festival estão a venda no site da Eventim. Os valores variam entre R$ 350 (meia-entrada, pista lote 1) e R$ 1.990 (inteira, pista premium lote 2). Há opções de entrada social.