Promoção 328 da Huawei: veja descontos em fones, roteadores e smartwatches da empresa

24/03/2023 | 11:55



Por meio do AliExpress, a Huawei está com promoção de alguns de seus principais eletrônicos. A companhia baixou o preço de relógios e outros gadgets até dia 26 (próximo domingo). Alguns deles podem ser encontrados por até 50% do valor original.

Abaixo, o 33Giga elenca algumas das melhores ofertas da chamada Promoção 328. Nesta página, você encontra os cupons de desconto.

HUAWEI Band 7

Aproveite a experiência de relógio pelo preço de uma pulseira

Entre os destaques do smartwatch, chamam a atenção:

Design ultrafino de 9,99 mm

SpO2 Automático

Bateria de até 14 dias

A promoção do Huawei Band 7 está aqui.

HUAWEI WATCH FIT 2

O primeiro relógio estiloso e saudável para jovens

Entre os destaques do smartwatch, chamam a atenção:

Tela AMOLED FullView de 1.74″

Chamada via Bluetooth

Bateria de Longa Duração

A promoção do Huwaei Watch Fit 2 está aqui.

HUAWEI WIFI Mesh 3

Wi-Fi 6 em toda a casa

Entre os destaques do roteador mesh, chamam a atenção:

Wi-fi 6 em toda casa com até 3000Mbps

HarmonyOS Mesh+

Conexão com um toque

A promoção do HUAWEI WIFI Mesh 3 está aqui.

HUAWEI WIFI AX3 Pro

Especialista em roteador Wifi6

Entre os destaques do roteador mesh, chamam a atenção:

Wi-Fi 6 Plus 3000 Mbps

Diagnóstico Wi-Fi com mapa de calor

Conexão em apenas um toque

A promoção do Huawei Wifi AX3 Pro está aqui.

HUAWEI Freebuds 5i

Fone de Ouvido com Experiência de Áudio High-End por menos 500BRL

Entre os destaques do fone, chamam a atenção:

Som de Alta Resolução

Múltiplos modos de Cancelamento Ativo de Ruído

28 h de Reprodução contínua

A promoção do Huawei Freebuds 5i pode ser encontrada aqui.