Carros por assinatura ganham espaço no mercado e atraem cada vez mais brasileiros

24/03/2023 | 09:55



O preço médio de um carro no Brasil é considerado alto para a maior parte da população. Segundo dados divulgados pela consultoria Jato Dynamics, o valor pode ultrapassar os R$ 129 mil. Na contramão, o serviço de assinatura tem se tornado uma alternativa para quem quer fugir das burocracias da aquisição de um veículo, entre outros gastos, como IPVA e seguro. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), os carros por assinatura tiveram um aumento de 20% na procura no último ano. Em janeiro de 2023, por sua vez, o número de automóveis locados por assinatura no Brasil já era superior a 90 mil.

Para Bruno Poljokan, CRO da Kovi, mesmo que o serviço tenha se expandido no mercado e o tamanho da frota das empresas do segmento e locadoras também esteja em uma toada de crescimento, ainda há dúvidas se é algo vantajoso. “O que temos percebido é que ter um automóvel próprio já não é mais um sonho a ser realizado para muitas pessoas. Isso porque elas buscam mais liberdade, não querem se comprometer com as responsabilidades inerentes da compra de um veículo e enxergam desvantagens financeiras com financiamento, manutenção, seguro, documentação e até mesmo com a desvalorização com o passar do tempo”, aponta.

A modalidade de carros por assinatura vem se consolidando como uma forma inteligente para ter um veículo na garagem, uma vez que o cliente não tem acesso apenas ao produto, mas também a uma série de benefícios que vão além da personalização do pacote e de ser uma alternativa de fugir dos impostos e processos burocráticos.

1. Tempo de contratação

As locadoras e até montadoras do mercado, geralmente, permitem firmar um contrato de assinatura de forma flexível, respeitando o perfil do usuário. Os períodos costumam ser de 12, 24, 36 ou até 48 meses. Mas também é possível encontrar planos de um mês, por exemplo, embora poucas empresas ofereçam esse plano.

2. Flexibilidade no pagamento

Normalmente, a maioria das locadoras restringe o pagamento ao cartão de crédito, o que pode atrapalhar os planos no momento de quem não trabalha com esse meio ou não quer comprometer o limite de transação. Por este motivo, pesquisar bem antes de contratar esse serviço pode ajudar a encontrar empresas que permitam o contrato também por meio de boleto bancário ou Pix. Assim, as únicas exigências para a contratação passam a ser ter pelo menos 21 anos, uma CNH válida e definitiva, poucos pontos na carteira e local seguro para guardar o veículo.

3. Modelos de carros diversificados



O mercado automotivo conta com diversas opções de veículos para todos os bolsos e gostos, tanto nas versões zero km como em seminovos. As categorias mais procuradas para alugar ou comprar um carro são hatch, sedan e SUV, mas existem outros modelos bastante desejados, como as picapes, os crossovers, as minivans e os conversíveis.

“Na hora de escolher entre os carros por assinatura, é importante ir além do tamanho e design. Esse momento precisa ser bem analisado para encontrar o que for ideal de acordo com as necessidades do motorista e, assim, avaliar de maneira mais precisa detalhes como praticidade, conforto, economia, desempenho e custo-benefício”, pontua Poljokan.

4. Opção de compra

Sendo uma das maiores responsáveis pela compra de veículos zero km no País, as locadoras se destacam também pelos modelos seminovos e usados. Elas estão constantemente renovando suas frotas, o que garante oferta de automóveis novos para os clientes que contratam seus serviços e oferecendo a opção de comprar o carro após o final do contrato de locação. Essa opção traz maior comodidade principalmente para quem ainda não sabe se quer ou não se comprometer com a aquisição, se o modelo se adapta às suas necessidades ou se quer buscar outras opções.