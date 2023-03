Cavaliers vencem Nets com cesta de trÊs no fim e ficam perto dos playoffs

24/03/2023 | 09:10



O Cleveland Cavaliers conseguiu uma virada emocionante diante do Brooklyn Nets, na noite desta quinta-feira, e está cada vez mais perto de confirmar sua vaga nos playoffs, após quatro anos sem avançar de fase. Uma cesta de três de Isaac Okoro nos milésimos finais, do canto da quadra, decretou a vitória por 116 a 114 a favor da equipe visitante no Barclays Center, em Nova York.

Os instantes finais da partida foram bastante dramáticos. Os Cavaliers perdiam por 114 a 113 quando tiveram um lance livre para cobrar, restando 11 segundos para o fim da partida. O astro Donovan Mitchell desperdiçou o arremesso, pegou rebote duas vezes e não conseguiu fazer a cesta. A bola foi espirrada após disputa dentro do garrafão e acabou nas mãos de Caris LeVert, que encontrou Okoro no canto esquerdo da quadra.

Okoro arremessou e viu a bola cair pelo aro no momento em que restavam 0,7 segundos para o fim. "Foi muita pressão para mim acertar essa bola, com certeza", disse o ala da franquia de Cleveland. "Você sempre se sente bem ao marcar um game-winner. No meu caso, foi o primeiro", completou.

O triunfo também teve ótima contribuição de Donovan Mitchel, autor de 31 pontos, e Evan Mobley, dono de um "double-double" de 26 pontos e 16 rebotes, além de Jarret Allen, que teve 12 pontos e dez rebotes. Foi a oitava vitória dos Cavaliers nos últimos dez jogos. Quarta colocado da Conferência Leste, a franquia está próxima de se juntar a 76ers, Celtics e Bucks entre os garantidos nos playoffs.

Também no caminho para avançar à próxima fase da NBA, o LA Clippers, quinto colocado do Oeste, se vingou da derrota por 101 a 100 sofrida para o Oklahoma City Thunder na última terça-feira. As duas equipes se reencontraram nesta quinta e a franquia de Los Angeles venceu por 127 a 105, com um show de Kawhi Leonard, que somou 32 pontos, seis rebotes e seis assistências.

Em New Orleans, os Pelicans, nonos do Oeste, contaram com um "triple-double" de 30 pontos, 11 rebotes e dez assistências para vencer o Charlotte Hornets, 14º do Leste, por 115 a 115. A noite também teve uma vitória por 111 a 106 do Orlando Magic sobre o New York Knicks, que está em quinto lugar no Oeste, logo abaixo dos Cavaliers. A franquia de Miami está em 13º.

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Orlando Magic 111 x 106 New York Knicks

Brooklyn Nets 114 x 116 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 115 x 96 Charlotte Hornets

LA Clippers 127 x 105 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Boston Celtics x Indiana Pacers

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder