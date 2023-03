Selena Gomez sai em defesa de Hailey Bieber após modelo receber ameaças de morte

24/03/2023 | 09:11



Selena Gomez usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 24, para tentar colocar um fim na polêmica envolvendo Hailey Bieber. Em um comunicado publicado nos Stories, a atriz contou que foi procurada pela modelo, que alega estar recebendo uma série de ameaças de morte.

No texto, Gomez pede para que as pessoas parem com os ataques e diz que sempre pregou pelo respeito e a gentileza:

Hailey Bieber me procurou e me contou que tem recebido ameaças de morte e muito ódio e negatividade. Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria experiênciar ódio ou bullying. Eu sempre defendi gentileza e realmente quero que isso tudo pare.

Caso você esteja por fora, a polêmica mais recente entre elas começou quando Selena anunciou que iria dar um tempo das redes sociais - pouco tempo depois de recuperar o posto de mulher mais seguida no Instagram. Na época, os fãs interpretaram que a decisão da cantora poderia ter sido motivada por uma foto publicada por Kylie Jenner, na qual ela faz um comentário sobre suas sobrancelhas e, então, compartilha uma chamada de vídeo com Hailey.

O que isso tudo tem a ver? Bom, horas antes, Selena havia feito um vídeo para falar justamente sobre suas sobrancelhas. Com a conexão feita, os fãs da cantora passaram a repudiar o comportamento das duas, principalmente de Hailey, atual esposa de Justin Bieber - o ex-namorado mais conhecido de Selena.