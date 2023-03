Fred Nicácio e Larissa levam informações externas para os brothers. Veja o que rolou nesta madrugada no BBB23

24/03/2023 | 09:11



Senta que lá vem fofoca! Foi isso que Fred Nicácio e Larissa fizeram assim que regressarem à casa mais vigiada do Brasil na repescagem. Na madrugada desta sexta-feira, dia 24, os brothers ficaram de queixos caídos com as informações externas que a dupla levou.

Nicácio já chegou contando que Key Alves, Cristian e Gustavo cometeram racismo religioso contra ele.

- São pessoas falsas, mentirosas. A Key, ela inventa mentiras e acredita nas próprias mentiras.

E Larissa completou:

- A Key é pior. Ela inventa coisas na cabeça dela e acredita na própria mentira dela. Vocês não tem noção.

- Ela inventou que o Tadeu falou que eles eram o maior casal da história e saiu falando isso. Lá fora, isso é uma chacota, ironizou o médico.

Já a professora de educação física contou para Amanda que ele tem torcida aqui fora e até fãs que apoiam a sua amizade com Cara de Sapato.

- Você não está entendendo. O Brasil te ama, é real, é real!

Ela ainda fofocou que Paula, que foi eliminada, fez harmonização facial e não a reconheceu.

- Espero que esse ricavírus me pegue, brincou.

Larissa ainda aconselhou Aline Wirlye ao dizer que a ex-Rouge precisa jogar mais e ser ativa no programa. Por outro lado, Fred avisou que deseja montar o pódio apenas com participantes negros.

- Primeiro, segundo e terceiro lugar, isso é reparação histórica. Não importa quem, importa que sejam nossos.