Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, com juros e setor bancário no foco

24/03/2023 | 07:04



As bolsas da Ásia e do Pacifico fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 24, enquanto investidores avaliam os efeitos de recentes aumentos de juros nos EUA e na Europa e seguem atentos a possíveis novos sinais de estresse no setor bancário.

O índice Hang Seng caiu 0,67% em Hong Kong, a 19.915,68 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,13% em Tóquio, a 27.385,25 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,39% em Seul, a 2.414,96 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve perda de 0,64%, a 3.265,65 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,25%, a 2.116,77 pontos. Em Taiwan, o Taiex também mostrou desempenho positivo, com modesta alta de 0,32%, a 15.914,70 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da Ásia e ficou no vermelho, pressionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,19% em Sydney, a 6.955,20 pontos.

Nos últimos dias, bancos centrais dos EUA e da Europa seguiram adiante com novos aumentos de juros, apesar dos recentes transtornos no setor bancário global, reavivando temores de recessão.

Na quinta-feira, 23, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que ferramentas emergenciais poderão ser utilizadas de novo para resgatar bancos regionais americanos, se necessário, após o recente colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Yellen mudou o tom em relação a um dia antes, quando afirmou que não considerava oferecer seguro a todos depósitos bancários sem aprovação do Congresso americano.

Nos negócios de hoje, no setor bancário, a ação do britânico HSBC - que tem foco na Ásia - sofreu queda de 2,89% em Hong Kong, enquanto o do japonês Resona Holdings caiu 2,61% em Tóquio.