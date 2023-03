Entoada Nordestina começa nesta sexta (24) em Ribeirão Pires

Renan Soares



24/03/2023 | 06:09



Começa nesta sexta-feira (24) a 1ª Entoada Nordestina de Ribeirão Pires. A programação inclui apresentações de teatro, música, oficinas e contação de histórias. Os shows ocorrerão nos espaços Maria Bonita, Lampião e Patativa do Assaré, montados no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193. O palco principal, chamado de Luiz Gonzaga, terá shows de Frank Aguiar, Trio Virgulino, Rodrigo Régis e Tatá Alves, Rastapé & Mariana Aydar e Circuladô de Fulô.



A 1ª edição, que marca o mês de comemorações dos 69 anos do município, homenageará o ator e cordelista maranhense Francisco de Assis Coimbra dos Santos, conhecido como Assis Coimbra, pelas mais de cinco décadas dedicadas à arte na cidade. O festival promete realçar diversas vertentes da cultura nordestina, com apresentações musicais, artísticas, cultura sertaneja, repente, embolada, cordel, bonecos de Olinda e Bumba Meu Boi. A culinária do festival também será totalmente típica.



O Trio Virgulino inicia os shows se apresentando nesta sexta-feira, às 20h30. No sábado (25), Rodrigo Régis inicia as atividades do palco Luiz Gonzaga, às 18h, logo depois a banda Circuladô de Fulô agita o público, às 20:30. No domingo (26), último dia de festejo, Frank Aguiar abre os trabalhos, o cantor e compositor se apresenta às 18h. Rastapé & Mariana Aydar fecham a 1ª Entoada Nordestina de Ribeirão Pires, se apresentando às 20h30.



O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), falou ao Diário sobre importância cultural da Entoada Nordestina. “Queremos com esse festival exaltar a identidade, ação e memória por meio da cultura de raiz, e homenagear a comunidade nordestina de Ribeirão Pires. Será uma oportunidade para tornar ainda mais especial os 69 anos da cidade”, afirma.



A Entoada Nordestina é uma parceria entre a Secretaria de Turismo, a Secult (Secretaria de Educação e Cultura) e a Sejel (Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer).