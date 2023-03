Inglaterra vence a Itália pela primeira vez desde 1977

Heitor Mazzoco



24/03/2023 | 06:07



Uma das maiores freguesas da história, a Inglaterra finalmente venceu a Itália em uma partida oficial. Nesta quinta-feira (23), as seleções se enfrentaram pela primeira rodada das Eliminatórias para Eurocopa 2024, em Nápoles, e o placar foi de 2 a 1 para os visitantes. A Inglaterra não vencia a Itália em uma partida oficial desde 1977, quando os ingleses venceram por 2 a 0. Aquela partida foi válida pela Eliminatórias da Copa do Mundo de 1978.



No jogo desta quinta, os ingleses começaram a engrenar a partir dos 10 minutos do primeiro tempo levando perigo ao goleiro Donnarumma. Na cobrança de escanteio, o Declan Rice bateu com força e abriu o placar. Aos 44 minutos, de pênalti, Harry Kane ampliou. O que parecia domínio inglês, tornou-se ataque italiano no segundo tempo. Mateo Retegui, a grande aposta italiana para as próximas competições, recebeu na área e diminuiu. A Itália pressionou durante todo o segundo tempo, mas não teve sorte para empatar. A próxima partida da Itália será no domingo (26), contra Malta. a Inglaterra encara a Ucrânia, também no domingo.



Nesta quinta, Portugal goleou Liechestein por 4 a 0. A Dinamarca venceu a Finlândia por 3 a 1. Em outra partida de destaque, a Bósnia goleou por 3 a 0 a Islândia – sensação da Euro 2016. Nesta sexta-feira (24), França e Holanda se enfrentam a partir das 16h45 (horário de Brasília).