Todinho diz que Água Santa não se intimida e vai para cima do Palmeiras

24/03/2023 | 06:06



Em preparação para a final do Campeonato Paulista, o Água Santa realizou mais um treinamento nesta quinta-feira (23), na Arena Inamar, em Diadema. O Netuno joga a primeira partida contra o Palmeiras no dia 2 de abril, mas o local ainda não está definido, mesmo com a tendência sendo a Vila Belmiro, em Santos.



O treinamento desta quinta foi dividido entre titulares e reservas, em diferentes áreas do campo. Os suplentes treinaram com intensidade e toques curtos, sob o comando do auxiliar Sérgio Simões. Os titulares treinaram separadamente, sob o comando de Thiago Carpini. Apesar do favoritismo da equipe alviverde, o Netuno não vai se intimidar e vai para cima do Verdão. É isso que garante Júnior



Todinho, autor do gol da classificação do Água Santa na semifinal. “A gente vai para cima do Palmeiras, vamos buscar o gol. No primeiro jogo, o mando de campo vai ser nosso, não vamos recuar e esperar o time deles. Vamos buscar a vitória. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas nós estamos muito confiantes, vamos manter os pés no chão porque nada é impossível”, disse. “Vamos manter a nossa postura dentro de campo, foi assim que chegamos à final. Nossa principal característica é a vontade, somos muito fortes no conjunto, todos querem o mesmo objetivo”, completou o atacante.



Outro grande herói da campanha da equipe é o goleiro Ygor Vinhas, que de rebaixado com a Ponte Preta em 2022, está na final de 2023. “O futebol é muito dinâmico. Em um ano a minha vida mudou completamente. Foi um período muito difícil (rebaixamento para a série A-2). Agora é passado, estou muito feliz por estar vivendo este momento no Água Santa”, disse. Apesar de não jogar em Diadema, o goleiro garante que a torcida apoiará a equipe da mesma maneira.