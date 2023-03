Auricchio, um prefeito que não transfere voto

Da Redação



24/03/2023 | 06:04



A mais recente pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Caetano em 2024, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, trouxe uma convicção: a de que o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), não consegue transferir votos a seu indicado político. Em 2012, o tucano terminou a gestão com quase 80% de aprovação entre os eleitores. Mesmo assim, a candidata governista Regina Maura Zetone perdeu feio para Paulo Pinheiro, que obteve 63,35% dos votos válidos. Agora, com só pouco mais da metade de aprovação do mandato, Auricchio terá de esquentar bem a cabeça para tentar convencer o eleitor a apoiar o nome que ele indicar (e que deve ser Regina de novo).

Bastidores

Ana Carolina e Mário Covas

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) recebeu em seu gabinete na Assembleia, nesta quinta-feira (23), a visita do diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas, Adilson Cavalcante. No encontro, a parlamentar falou sobre a necessidade de modernização deste importante equipamento de saúde do Grande ABC. “A modernização tecnológica se faz necessária para acelerar o atendimento médico, hospitalar e ambulatorial”, disse Ana Carolina.