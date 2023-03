Parceria garante nova UBS no São João, em Mauá

Wilson Moço



24/03/2023 | 06:05



O prefeito Marcelo Oliveira (PT) autorizou na última quinta-feira (23) o início da construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) São João, que terá 1.365 metros quadrados, área 43% maior do que os cerca de 900 metros quadrados do antigo prédio, que foi demolido para dar lugar a uma estrutura moderna e garantir atendimento mais humanizado. A ampliação do espaço também permitirá aumentar o número de atendimentos no equipamento, que beneficiará diretamente em torno de 20 mil habitantes. O custo da obra será de aproximadamente R$ 8,4 milhões, valor oriundo de parceria com a Uninove (Universidade Nove de Julho).



“Temos parceria com a Uninove que prevê o repasse de uma parcela do valor das matrículas à Prefeitura, que no passado foi usado na compra de medicamentos, por exemplo. Mas fizemos a opção, quando assumimos o mandato, de não utilizar esse recurso até chegarmos a um montante que nos permitisse fazer algo que realmente impactasse na cidade, e a gente chegou a esse valor, que nos permite construir essa UBS. Fizemos a opção de ter uma obra impactante também para mostrar a importância da vinda da faculdade de medicina para Mauá”, explicou o chefe do Executivo.



Marcelo Oliveira disse ainda que o prazo para entregar a nova estrutura em 12 meses está estabelecido no contrato, mas que o objetivo da administração é trabalhar para colocar a unidade à disposição em menos tempo. O desejo do prefeito pode até virar realidade, conforme o proprietário da empresa responsável pela obra, Vitor Navarro Brusco. “Como é investimento privado, livre de algumas amarras que envolvem a área pública, acredito que seja possível entregarmos antes dos 12 meses.”



Localizada na Avenida Barão de Mauá, a UBS terá 18 consultórios – sete a mais que a anterior –, sala de espera com capacidade para 64 pessoas, o triplo do imóvel que foi demolido, e a nova sala da comunidade, para 30 pessoas, além de farmácia, odontologia e recepção maiores. Contará ainda com salas de emergência, observação, curativo, vacina, coleta, ECG (eletrocardiograma), medicação e inalação e sanitários acessíveis. Ao final dos trabalhos, a unidade de saúde será totalmente informatizada.



A UBS São João tem 16.447 usuários cadastrados e faz 8.600 atendimentos por mês, em média, e 840 coletas de exames. Atualmente, os serviços oferecidos são realizados provisoriamente na quadra esportiva ao lado do terreno que abrigará o novo prédio.



No processo de modernização das UBSs, iniciado em 2022, a Prefeitura revitalizou as UBSs Macuco, Kennedy, Magini, Carlina e Zaíra 1, com investimento de R$ 4,4 milhões – e recentemente iniciou o trabalho na Santista.