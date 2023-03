Palavra do Leitor - 24 de março de 2023

Da Redação



24/03/2023 | 06:02



Lula

Lula perdeu o rumo. Não ouve ninguém! Se sente absoluto! Totalitário! Não respeita a independência do Banco Central. Suas críticas são infundadas contra o presidente do BC, Roberto Campos Neto, porque por justas razões técnicas não reduz a taxa básica Selic. Quer também revogar a nova Lei das Estatais com a qual foram recuperadas do desastre da corrupção petista essas empresas públicas, e ainda anular a privatização da Eletrobrás etc. Só que em função destas perniciosas atitudes de Lula, o mercado e investidores estão atordoados e inseguros para tentar avançar a atividade econômica hoje, sem perspectiva alguma. Só ruim, fazendo com que o dólar subisse e a bolsa despencasse nesta quinta-feira, 23. E para piorar, dentro do clima odioso em que vive o presidente, sem estofo de estadista algum, indigna a Nação, quando chama de “armação de Sergio Moro” o plano de que o senador, entre outras autoridades, incluindo o vice Geraldo Alckmin, seria sequestrado e morto pela organização criminosa do PCC. Fala essa monstruosidade mesmo sabendo que seu ministro da justiça, Flavio Dino, elogiou a seriedade destas investigações, das quais já sabia havia 45 dias. Lula, infelizmente, com suas conhecidas demagogia e irresponsabilidade, já está prejudicando o País. A continuar assim, sabe Deus onde esse nosso Brasil vai parar.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Vingança

A Lava Jato foi enterrada, Lula se elegeu, Sergio Moro deixou de ser juiz e hoje é senador. Mas Lula não está satisfeito. Tem sede de vingança. Como mandatário deste País, Lula tem milhões de admiradores, e deveria ser o primeiro a pregar a paz e a união, e não usar a máquina pública para destilar seu veneno e insuflar o ódio entre as pessoas. A declaração infeliz de que ele quer f... Moro faz coro a uma claque de jornalistas que prestam um desserviço ao País. Coincidentemente, a PF (Polícia Federal) deflagrou uma operação que investiga integrantes de uma facção criminosa suspeitos de matar e sequestrar autoridades, sendo Moro um dos alvos (Setecidades, ontem). Lamentável.



Izabel Avallone - Capital



Violência

Venho pedir através das páginas deste conceituado Diário socorro para nossa rua e arredores. Na sexta-feira, uma gangue composta de ocupantes de quatro motos aproveitou-se do intervalo de abertura do portão automático de uma residência próxima à minha casa para cercar duas ocupantes de um carro e levá-lo, isso às 19 horas. Comentando o ocorrido, meus vizinhos relataram que ocorreram vários outros casos na região. Peço encarecidamente que, por meio das páginas desta salvadora Palavra do Leitor, à qual recorri tantas vezes com sucesso, consigamos comover as autoridades competentes, para que efetuem rondas ostensivas na Rua Solimões e arredores.



José Cláudio Fernandes - Santo André



Frases

O ex-dirigente do Corinthians Andrés Sanches disse que “o cara roubar um relógio é um direito porque somos um País pobre. Então o cara tem direito a roubar uma bicicleta, celular, mas não mata”. Frases idiotas como essa já custaram muito caro a pretensos ou políticos consagrados, tipo “estupra, mas não mata” (Maluf); “relaxa e goza” (Marta Suplicy); existe uma certa “lógica no assalto” (Márcia Tiburi) e por aí vai. O pior é que Andrés Sanches, denunciado de corrupção na Lava Jato, sonha ser presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), lugar onde os dirigentes anteriores ficaram milionários. Tem pretenso dirigente com atributo melhor?



Beatriz Campos - Capital



Água Santa

É evidente que o desafio do Água Santa será hercúleo. O Palmeiras, adversário do Netuno na decisão do Paulista, é inegavelmente o melhor time do Brasil atualmente. Mas a primeira tarefa do elenco do Grande ABC é acreditar que é possível vencer. Fé!



José Cardoso - São Caetano