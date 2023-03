Artigo: A importância de lembrarmos da água

André Salcedo



24/03/2023 | 06:01



Ao longo das últimas décadas experimentamos incríveis evoluções na medicina, inteligência artificial, transportes, tecnologia e telecomunicações. No Brasil, hoje temos mais aparelhos celulares que pessoas. Carros autônomos, robôs que resolvem problemas complexos e algoritmos que escrevem em linguagem natural são uma realidade. Mas neste processo de busca pela evolução esquecemos de um dos mais básicos insumos para a vida humana: a água.



Na jornada pela evolução e crescimento das cidades, negligenciamos a sustentabilidade e a preservação do meio-ambiente e um bem, outrora abundante, passou a faltar. Agora o desafio está em usar toda a tecnologia desenvolvida para reduzir o impacto que causamos e buscar soluções que integrem melhor a atividade urbana e as necessidades decorrentes de grandes centros, com a sustentabilidade dos recursos naturais. Tecnologias desenvolvidas para outros objetivos estão sendo testadas nos ciclos de produção de água, coleta e tratamento de esgoto. Usamos satélites e drones paramonitoramento dos mananciais; geramos energia e biogás a partir de resíduos.



Retornar o nosso foco ao básico, ao simples, é uma jornada de reconexão com a vida, com a perenização do nosso planeta. A água está presente em todas as nossas atividades, quando praticamos esportes, fazemos comida, na higiene pessoal, no lazer ou mesmo para simplesmente beber. E por sempre estar ali, disponível, acabamos esquecendo da sua importância.



A água também é essencial na preservação da biodiversidade, nos ciclos da natureza, na geração de energia e na regulação da temperatura. Os alertas para uma maior atenção na gestão hídrica vêm aumentando, no entanto, somente no passado mais recente, potencializado pelos efeitos das mudanças climáticas, o problema passou a ser foco de governos, das empresas e da sociedade.



Empresas como a Sabesp têm um compromisso inalienável com a sociedade na busca incessante por processos mais eficientes e com menos impacto no meio ambiente. Investimos muito em pesquisa e desenvolvimento, fomentamos a inovação aberta e a cooperação com outras empresas para garantir o avanço desta agenda.



Este ano, a Sabesp completa 50 anos. Respeitamos e reconhecemos a importância da nossa história. Mas, acima de tudo, temos um compromisso com o futuro e a universalização dos serviços de saneamento garantindo dignidade e inclusão social, especialmente para os mais vulneráveis. Repensar e inovar a forma em que levamos o saneamento para a sociedade e como gerenciamos o ciclo de captação, tratamento e distribuição de água, bem como a coleta e tratamento de esgoto, são fundamentais para avançarmos na agenda ambiental e garantir a sustentabilidade.



Água é a nossa matéria-prima, nossa paixão e o meio para realizarmos a nossa função social. Ela é inspiração com seus ciclos contínuos, fluidez e adaptabilidade. Água é vida e é o que nos move.



André Salcedo é presidente da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).