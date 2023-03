Brasileiro é a favor da cobrança de impostos de apostas esportivas on-line

Da Redação



23/03/2023 | 21:06



O brasileiro é favorável ao recolhimento de impostos das empresas do setor de apostas esportivas on-line. É o que mostra levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas com 2.010 eleitores em 154 municípios brasileiros dos 26 estados e Distrito Federal entre os dias 15 e 18 de março. O governo federal discute a possibilidade de cobrança dos sites e dos ganhadores de prêmios das apostas.



Segundo a pesquisa, 55,2% dos entrevistados disseram ser a favor da tributação das apostas. Não souberam responder somou 16,9% e afirmaram ser contra a cobrança alcançou 27,9% dos eleitores. Para 63,9%, está ocorrendo algum tipo de manipulação de resultados com objetivo de favorecer grupos de aposta. Por outro lado, 36,1% acreditam que não há qualquer interferência.



Entre os entrevistados, 85,5% afirmaram que nunca fizeram apostas esportivas nestes sites, enquanto que 14,5% disseram que já apostaram de forma on-line. Entre os que já usaram essas plataformas, 22,6% são do sexo masculino e 7,1% vieram de mulheres. O grau de confiança do levantamento do instituto, dirigido por Murilo Hidalgo, é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.