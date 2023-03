Santos aprimora cruzamentos, finalizações e torcida cobra 'simulação de jogos'

23/03/2023 | 21:00



O Santos ainda continua sem sintonia com sua torcida por causa da eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista. Após o vexame no Estadual, todas as atividades que a equipe coloca em suas redes sociais são bastante criticadas pelos santistas. Nesta quinta-feira, o técnico Odair Hellmann trabalhou muitos cruzamentos da linha de fundo para os jogadores apenas finalizarem dentro da área. Mas a falta de marcadores nos lances acabou reprovada.

Na atividade, toda hora aparecia um jogador livre apenas para escorar com o pé ou de cabeça para as redes dentro da pequena área. Sempre aos gritos de "boa, boa", como maneira de aprovação da comissão técnica pela jogada concluída.

O time fez somente 14 gols no Estadual e os santistas não gostaram nada do trabalho feito por Hellmann. Na visão de muitos que comentaram nos diversos posts nas redes sociais, o treinador deve dificultar os trabalhos, simulando o que ocorreria em jogos, sobretudo no Brasileirão, no qual o nível sobe bastante.

"Onde o time terá essa liberdade para cruzar em um jogo?", questionou um torcedor. "Se o técnico não usar marcador, nos jogos jamais faremos gols", retrucou outro. A atividade visava aprimorar o setor ofensivo, mas Os santistas querem que Hellmann ajuste também a parte defensiva, na visão de muitos, devendo muito com Maicon, Eduardo Bauermann e os recém-contratados Messias e Joaquim - este, machucado.

O primeiro jogo do Santos no Brasileirão será em visita ao Grêmio, que tem ataque forte e, por isso, os torcedores cobram mais atenção do técnico para a defesa. Muitos, na verdade, pedem a saída do treinador, mas o diretor Falcão e o presidente Andres Rueda já garantiram que não pensam em troca no comando do time.