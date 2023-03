Ciro Possobom será o primeiro brasileiro a presidir a VW no País

Nilton Valentim



24/03/2023 | 06:00



Na comemoração de 70 anos de atividades no Brasil da Volkswagen foi anunciado o nome de Ciro Possobom como primeiro brasileiro a comandar a empresa no País. O evento e o anúncio foram realizados na última quinta-feira (23). Ele assumirá as nova função a partir de 1º de abril. A montadora também revelou chegada do modelo ID.4, o primeiro carro 100% elétrico da marca em solo brasileiro. O SUV é fabricado na Alemanha e chegará às lojas no segundo semestre deste ano.

“Hoje (ontem), eu tive a alegria de ser nomeado CEO (Chief Executive Officer) da Volkswagen do Brasil. É uma honra ser o primeiro executivo brasileiro a assumir essa posição, que reforça ainda mais a importância estratégica do País para a marca”. afirmou Possobom, que desde 2022 era COO (Chief Operating Officer) da Volks.



O anúncio foi por Alexander Seitz, chairman executivo da Volkswagen América do Sul, “Desde a sua chegada (em 2019), Ciro contribuiu decisivamente para a transformação cultural da nossa marca no Brasil e, com sua grande experiência em finanças, foi fundamental para a recuperação da rentabilidade na região América do Sul”, afirmou.



PASSADO E PRESENTE

A solenidade de 70 anos da Volks no Brasil foi marcada pelo encontro do passado com o futuro. Com a projeção de imagens, a marca alemã recontou parte de suas sete décadas de história, mostrando modelos consagrados, como o Fusca, a Kombi e Gol. E, presencialmente, com o ID.4, o primeiro veículo 100% elétrico que será oferecido no País pela Volks a partir do segundo semestre. “O ID.4 introduz na Volkswagen do Brasil uma tecnologia de altíssima eficiência energética e que tem forte potencial para a descarbonização”, disse Possobom.