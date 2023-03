Prefeitura de Santo André, GCM e Polícia Militar realizam operação em desmanches

Da Redação



23/03/2023 | 19:44



A Prefeitura de Santo André, por meio da Guarda Civil Municipal, Semasa e Departamento de Controle Urbano, realizou nesta quinta-feira (23) uma operação com a Polícia Militar para combater a venda ilícita de peças automotivas em desmanches.

Batizada de Operação Cinisca, a iniciativa fiscalizou vários endereços da cidade, em locais mapeados previamente pela Polícia Militar. Na ação, 20 pessoas foram averiguadas e cinco estabelecimentos foram vistoriados. Por parte da área de Fiscalização Ambiental do Semasa foram autuados três estabelecimentos por problemas ambientais, como ausência de caixa separadora de água e óleo, de canaletas de drenagem e piso impermeável. No total, foram emitidas três advertências ambientais e dois autos de infração ambiental, equivalente a multas.

Duas outras notificações foram emitidas para dois estabelecimentos comerciais, um deles na Rua Oratório e outro na Avenida Valentim Magalhães, para que apresentem alvará de funcionamento em até oito dias. A comercialização de produtos com origem ilícita é um crime que consta no Código Penal, no artigo 180, e prevê detenção de um a quatro anos em caso de flagrante, além de multa, para quem comete o crime e para quem revende este material.

DESMANCHES CLANDESTINOS

Nesta semana, Seis homens foram presos na tarde da última quarta-feira (22) em um desmanche na avenida São Bernardo, no bairro Vila Luzita, em Santo André. Na mesma rua, um segundo local usado para desmontar veículos também foi encontrado.

Além dos detidos, os militares também apreenderam uma arma municiada e R$ 20 mil em dinheiro. A ocorrência foi registrada no 6º DP da cidade e os suspeitos ficaram à disposição da Justiça.