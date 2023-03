Santo André recebe Festival da Costela e do Chopp neste fim de semana

Da Redação



Santo André recebe, neste fim de semana, o 1º Festival da Costela e do Chopp, com diferentes opções gastronômicas. O evento, que terá entrada gratuita, começa nesta sexta-feira (24) vai até domingo (26) no estacionamento do Carrefour (Av. Pedro Américo, 23) com shows musicais e área Pet Friendly.

Entre o cardápio, estão opções como costela de chão, costela no bafo, costela cozida, lanche de costela, pastel de costela, coxinha de costela, além de chopp artesanal, diversos rótulos de cervejas, drinks, espeto, burguer na parrila, baião de dois, costela com queijo, feijão tropeiro, acarajé de costela, torresmo, arroz carreteiro e, claro, doces diversos.

SOLIDARIEDADE

No local, a organização irá montar um ponto de arrecadação para quem puder colaborar com 1 kg de alimento não-perecível, água potável e/ou produtos de higiene pessoal que serão destinados às vítimas do Litoral Norte de São Paulo.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sexta-feira (24) - 19h – Banda Drone;

Sábado (25) - 19h – Absolute Queen;

Domingo (26) - 14h – Gabi Rozala e Wellington.

SERVIÇO – FESTIVAL DA COSTELA E DO CHOPP EM SANTO ANDRÉ

Quando: Sexta (24/03), Sábado (25/03), Domingo (26/03).

Horários: Sexta-feira das 17h às 22h, sábado e domingo das 12h às 21h.

Onde: Estacionamento do Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23).