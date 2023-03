Katie Holmes se pronuncia sobre rumores em relação a ausência de Tom Cruise na vida de Suri Cruise

23/03/2023 | 19:11



Após rumores sobre a ausência de Tom Cruise na vida de sua filha, Suri Cruise, de 16 anos de idade, a mãe da adolescente, Katie Holmes, se pronunciou sobre o tema em comunicado emitido por sua assessoria e enviado para o jornal Daily Express.

O jornal Daily Mail foi o responsável pelo início dos rumores em relação ao convívio do pai e da filha. Segundo o jornal, o ator não teria se relacionado com sua filha nos últimos dez anos. O casal se separou em 2012, quando Suzi estava com cinco anos de idade. Desde então, segundo o jornal, pai e filha não teriam se visto mais.

Entretanto, por meio da nota oficial da equipe de Katie, a notícia sobre Suzi e Tom estaria repleta de incorreções. A atriz foi objetiva e revelou que o ator é presente na vida da filha. Além de pagar uma pensão milionária, Tom Cruise está ajudando a jovem a decidir seu futuro nas universidades. O astro de Hollywood segue sem se pronunciar.