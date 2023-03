Chris Martin revela hábito fora do comum em entrevista

23/03/2023 | 19:11



Quem mais ficou curioso para saber como Chris Martin vai aguentar uma maratona de 11 shows no Brasil? Aos 46 anos de idade, o cantor revelou um hábito um tanto quanto diferentão.

Nesta quarta-feira, dia 22, foi ao ar o programa Conan O?Brien Needs A Friend com participação do vocalista do Coldplay, que revelou um hábito de alimentação. O artista confessou que não faz refeições a noite!

- Na verdade, não janto mais. Paro de comer às quatro da tarde. Aprendi isso almoçando com Bruce Springsteen. Tive a sorte de almoçar com ele após nos apresentarmos na Filadélfia no ano passado. Eu estava em uma dieta muito rigorosa, de qualquer maneira. Mas fiquei tipo: O Bruce parece estar ainda mais em forma do que eu. E a esposa de Springsteen disse que ele estava comendo apenas uma refeição por dia. Pensei: Bem, lá vamos nós. Esse é o meu próximo desafio.