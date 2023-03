Billie Eilish anuncia chegada ao Brasil para o Lollapalooza

23/03/2023 | 19:10



O dia finalmente chegou! Depois de muito tempo de espera, Billie Eilish finalmente está em solo brasileiro. A cantora veio ao país do futebol e do samba para curtir um pouco o calor brasileiro e cantar muito no Lollapalooza. A dona do hit vai se apresentar na próxima sexta-feira, dia 24, e os fãs já estão super animados.

E a novidade sobre sua chegada não veio de qualquer portal ou paparazzi. Isso porque Billie usou os Stories para mostrar sua chegada no Brasil. O clique escolhido foi uma foto da paisagem repleta de prédios e construções.

Junto do clique, Billie ainda colocou uma série de emojis comemorativos, a localização de São Paulo, e uma legenda que animou todos os seus seguidores. Além de comemorar sua chegada, a cantora ainda deixou bem claro que está muito feliz de finalmente estar no Brasil.

Brasil, estou finalmente aqui! Foi um longo tempo!

Alguns fãs já tiveram a sorte de encontrar a famosa pelas ruas de São Paulo e aproveitaram para registrar o momento. Além de tirarem fotos com Billie, ainda a presentaram com uma bandeira do Brasil.