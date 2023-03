Gabi Martins revela que suas crises de ansiedade pioraram após polêmicas

23/03/2023 | 19:10



Gabi Martins usou as suas redes sociais para dar uma distraída após as últimas polêmicas envolvendo o seu nome. A cantora, vale pontuar, descobriu uma traição do seu ex-namorado, Licoln Lau.

Nos stories, ela abriu a famosa caixinha de perguntas e foi questionada sobre as suas crises de ansiedade e depressão. Sem rodeios, ela afirmou que está passando por acompanhamento e recebendo ajuda de sua família:

Minhas crises aumentaram. Primeiro que eu já tomava remédios e, depois de tudo o que aconteceu, tive que mudar os medicamentos para colocar mais forte. Eu estava tendo muitas crises de ansiedade, então a minha situação piorou um pouco.

Sobre a família ela afirmou:

Minha família me dá muito suporte. Uma psicóloga maravilhosa, psiquiatra, graças a Deus tudo está em dia. Eles me ajudaram muito durante todo esse processo.

Nos últimos dias, Gabi reencontrou Tierry na festa de aniversário de Rafaella Santos.