Prefeito de Diadema tira nova licença médica após cirurgia no coração

Da Redação



23/03/2023 | 17:21



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), deve permanecer afastado do cargo por pelo menos mais 15 dias. Ele renovou a licença médica (também de 15 dias) que já havia solicitado no último dia 8 de março.

Ele está afastado da cadeira desde janeiro, quando foi internado com endocardite bacteriana no HCor (Hospital do Coração), em São Paulo. Nesse período, Fillipi chegou a despachar e fazer reuniões online, mas precisou passar por cirurgia e pediu a primeira licença oficial, de 30 dias, já em fevereiro, quando passou o cargo para a vice Patty Ferreira (PT) até que pudesse se recuperar.

Em nota, a prefeitura disse que a equipe médica que acompanha o prefeito avalia como boa toda a recuperação de Filippi. A expectativa é a de que ele volte ao Paço em abril.