Com Ponte, FPF define datas e horários dos jogos das semifinais do Paulista A2

23/03/2023 | 17:27



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira as datas das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Quatro times seguem vivos na briga pelo acesso: Ponte Preta, XV de Piracicaba, Novorizontino e Noroeste.

Time com a melhor campanha na primeira fase, a Ponte Preta carimbou a sua classificação ao fazer 3 a 0 no Comercial, em Campinas, após empatar em Ribeirão Preto por 1 a 1. O seu rival é o quarto na classificação geral entre os times que avançaram, o XV de Piracicaba.

O time piracicabano avançou na última quarta-feira com um empate sem gols diante da Portuguesa Santista, no Estádio Barão de Serra Negra. Em Santos, havia vencido por 2 a 1.

Já o outro confronto é entre Novorizontino e Noroeste. O time de Novo Horizonte, que tem a segunda melhor campanha do torneio, venceu os seus dois jogos diante do Oeste por 1 a 0. Por sua vez, a equipe de Bauru eliminou o Velo Clube com triunfo por 1 a 0, em Rio Claro, e empate, por 0 a 0, no Alfredo Castilho.

Confira abaixo:

JOGOS DE IDA

25/03 (Sábado) - 15h - Barão de Serra Negra

XV de Piracicaba x Ponte Preta

26/03 (Domingo) - 18h30 - Alfredo de Castilho

Noroeste x Novorizontino

JOGOS DE VOLTA

01/04 (sábado) - 15h30 - Jorjão

Novorizontino x Noroeste

01/04 (sábado) - 18h30 - Moisés Lucarelli

Ponte Preta x XV de Piracicaba