Pôster e trailer oficial de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton são lançados

23/03/2023 | 17:11



Mais perto do que nunca! Depois do grande sucesso de Bridgerton, a produção da Netflix decidiu contar a história da Rainha Charlotte antes dos acontecimentos da famosa família do século 19. O seriado acompanhará a vida de Charlotte antes de seu casamento com o Rei George, e o amor entre eles.

Mas não é só isso! Além de mostrar a evolução do relacionamento do casal, a produção também vai acompanhar as mudanças sociais e a criação de tradições.

Além de liberarem o pôster oficial com a protagonista, a Netflix mimou muito o fandom de Bridgerton. Isso porque as redes sociais do serviço de streaming postou uma série de fotos inéditas de diversos personagens além de India Amarteifio, intérprete da Rainha.

Vale lembrar que, além da presença dos novos atores, alguns vão dar uma passadinha, com as atrizes de Violet Bridgerton, Lady Danbury e da monarca mais velha.