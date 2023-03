Jovem morre por causa de sapato sujo de vinho

Heitor Mazzoco



23/03/2023 | 15:59



Francesco Pio Valda, de 20 anos, não gostou de ver seus sapatos sujos de vinho depois de, acidentalmente, um homem deixar derrubar a bebida. Como resposta, Valda sacou um revólver e começou a disparar na direção do “desafeto”, que saiu da frente das balas. Resultado: três tiros pegaram em Francesco Pio Maimone, de 18 anos, que nada tinha com a “confusão”, segundo a polícia de Nápoles, no Sul da Itália, e a imprensa local.



O jovem Maimone morreu em seguida nos braços de um amigo, Carlo Chiaro, que tentou salvá-lo, mas já não havia mais possibilidade, disse ao Corriere della Sera. O acusado do crime, Valda, foi preso pouco tempo depois. De acordo com a imprensa local, o pai dele foi morto em uma emboscada há 10 anos. O irmão está preso. A linha investigatória aponta que Valda pode ser associado da máfia, muito atuante no Sul da Itália. O caso ocorreu na última segunda-feira (20).