Um dia depois da publicação da capa de Gisele Bündchen, Tom Brady posta texto reflexivo

23/03/2023 | 15:10



Depois da publicação da capa da Vanity Fair, que marcou o retorno de Gisele Bündchen ao mundo da moda. Tom Brady compartilhou um texto sobre amigos falsos e os internautas comentaram que poderia ser uma suposta indireta.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Gisele falou pela primeira vez sobre o término de seu casamento com Brady. Depois disso o ex atleta compartilhou um texto de Ralph Waldo Emerson, falando sobre aguentar críticas e amigos falsos:

O que é sucesso? Rir frequentemente e muito; conquistar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças; ganhar a apreciação de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza para encontrar o melhor nos outros; deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma criança saudável ou por um canteiro de jardim ou redimida condição social. Saber que pelo menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é para ter sucesso!

Os internautas logo começaram a levar o texto como uma reação à entrevista de Bündchen, em que ela afirma continuar torcendo por Tom Brady.

Gisele e Joaquim

Vale lembrar que Gisele tem um suposto novo affair, o professor de jiu jitsu Joaquim Valente. Ela também comentou sobre sua aproximação dele e de seus irmãos, que foram de grande apoio para ela e seus filhos, Vivian e Benjamin.