Lula diz que história julgará Selic alta e sugere pressão de Senado a Campos Neto

23/03/2023 | 14:49



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 23, que a história julgará a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, de manter a Selic a 13,75% ao ano. Lula disse que a medida "não tem explicação nenhuma no mundo" e que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, "tem que cumprir a lei".

Também sugeriu que o Senado é quem tem de "cuidar" do chefe da autoridade monetária. "Não tem explicação nenhuma no mundo a taxa de juros estar a 13,75% ao ano. Quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado que o indicou. Ele (Roberto Campos Neto) não foi eleito pelo povo. Não foi indicado pelo presidente. Foi indicado pelo Senado", disse Lula.

Segundo o presidente, Campos Neto "só tem que cumprir a lei, que estabeleceu a autonomia do Banco Central".

"Quando eu tinha o ex-presidente do BC Henrique Meirelles, que foi um indicado meu, eu conversava com o Meirelles. Se esse cidadão Campos Neto quiser, ele nem precisa conversar comigo. Ele só tem que cumprir a lei, que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, cuidar da inflação e cuidar da renda do povo. Todo mundo sabe que ele não está fazendo isso. Se ele estivesse fazendo, eu não estava reclamando", disse Lula durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro.