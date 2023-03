Charge do dia

Da Redação



23/03/2023 | 14:55



A Prefeitura de Santo André aprovou, na última terça-feira (21), as diretrizes para as futuras obras da Linha 20-Rosa do Metrô, que ligará a região do ABC ao Alto da Lapa, na Capital.

Santo André será a cidade com mais estações na região. Do total de 24 paradas da linha, quatro ficarão na cidade, sendo elas Afonsina, Príncipe de Gales, Portugal e Santo André. Em São Bernado, serão as estações Taboão Anchieta e Rudge Ramos.