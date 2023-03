Meu Velho Rico: app que promete pagamentos via Pix é golpe

Da Redação, com assessoria

Meu Velho Rico é um aplicativo que promete a mulheres jovens pagamentos recorrentes via Pix de homens mais velhos. Na divulgação, o site oficial diz que a única coisa que elas precisam fazer é conversar com eles e, em troca, receberão transferências de R$ 200, R$ 400, R$ 1 mil ou mais. A dinâmica, no entanto, trata-se de um golpe.

O golpe é realizado por meio de vídeos com testemunhos de supostos usuários, que compartilham suas histórias de sucesso, levando o público a uma página em que podem pagar para obter um passo a passo de como ter acesso ao conteúdo. A justificativa para a cobrança é que, se o Meu Velho Rico fosse de graça, o app teria muitos acessos e as mulheres acabariam disputando os velhos ricos. Após, após o pagamento efetuado, o serviço não é entregue e o dinheiro não é devolvido.

“Não é incomum encontrar redes de relacionamento com essa temática, em que mulheres acessam para ter ao seu lado homens mais maduros e generosos que vão fazer de tudo por elas. Mas são plataformas que prezam pela segurança do usuário e criam um ambiente seguro para que eles conversem entre si. Como exemplo, temos o meumatch.com, o MeuPatrocínio.com e o BeSugar.com.br. São sites em que você vai encontrar de forma genuína uma pessoa incrível”, comenta Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos.

Por mais sedutor que meu Meu Velho Rico possa ser, esses golpes procuram pessoas com pouca instrução ou conhecimento online para realizar o crime. Tome muito cuidado ao acessar sites que prometem dinheiro fácil, e principalmente que utilizam linguagem tão informal e até pejorativa.