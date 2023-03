Volks apresenta primeiro SUV elétrico da marca durante celebração de aniversário

Elétrico, carro será montado na Alemanha e deve chegar ao Brasil ainda neste ano (Foto: Nilton Valentim/DGABC)

ID.4 deve começar a ser vendido no Brasil a partir do segundo semestre; montadora com planta no Grande ABC completa 70 anos nesta quinta (23)