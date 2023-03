Primeira edição do Carnadown celebra inclusão das pessoas com deficiência em Santo André

Da Redação



23/03/2023 | 14:11



O Cine Theatro Carlos Gomes, em Santo André, recebeu na noite da última terça-feira (21) um evento que retomou a folia de Carnaval para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down. O objetivo da festa também foi reforçar a importância da inclusão, integrando a luta de todas as pessoas com deficiência.

Personagens conhecidos das crianças, como os do jogo Minecraft e os da animação Minions, mas em versão PCD, recepcionaram o público que chegou ao Cine Theatro para a primeira edição do Carnadown. A festa aconteceu ao som de marchinhas de Carnaval e com confete e serpentina. O evento é uma novidade na região do ABC e atraiu não só os munícipes andreenses, mas também os moradores de São Bernardo e São Caetano.



De acordo com o secretário da Pessoa com Deficiência, Jobert Minhoca, a ideia de uma oportunidade para diversão e celebração da vida das pessoas com deficiência, sem tirar o foco da importância da inclusão, foi muito bem recebida pela comunidade resultando em uma presença de público acima do esperado.

“Nesta terça comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, data que merece o nosso respeito e nossa luta, mas além disso, também temos como objetivo incentivar e celebrar a inclusão. Este evento foi criado para todos participarem, em apoio a todas as pessoas com deficiência. Estamos proporcionando um momento inesquecível de diversão e descontração com acessibilidade, tudo isso no ritmo de bailinho de carnaval”, comenta o secretário da Pessoa com Deficiência, Jobert Alexandrino Minhoca.

Em 2006, o dia 21 de março foi escolhido pela Down Syndrome International, uma organização internacional que promove os direitos das pessoas com Síndrome de Down para celebrar a vida que vivem com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que toda população. A data, no entanto, é reconhecida pela ONU desde 2011.

A data de 21 de março foi escolhida por representar a triplicação do 21º cromossomo que causa a síndrome. Em cada célula do indivíduo existe um total de 46 cromossomos, divididos em 23 pares. A Síndrome de Down é gerada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 em todas as células do organismo (trissomia). Isso ocorre no momento da concepção de uma criança. As pessoas com trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população. No Brasil, a estimativa é que 1 a cada 700 nascimentos possua T21, totalizando aproximadamente 270 mil pessoas com Síndrome de Down.