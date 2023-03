Sesc abre venda de ingressos para show de Leci Brandão em abril

Beatriz Mirelle



23/03/2023 | 13:54



O projeto Entre terreiros e quintais: ancestralidade, fé e pagode traz ao Sesc Santo André apresentações e rodas de conversa para exaltar o samba das décadas de 1970 a 1990. Como uma das participações mais esperadas, as vendas para o show de Leci Brandão já estão disponíveis presencialmente e online. A cantora está confirmada para espetáculo em 1º de abril, das 20h às 21h30, no Espaço de Eventos da unidade da Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.



Os ingressos variam entre R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). Ainda neste mês, haverá show pago no sábado (25), às 20h, de Renato da Rocinha, em homenagem a Reinaldo. Entre os shows gratuitos. Grazzi Brazil canta Dona Ivone em nesta quinta-feira (23). Leandro Matos homenageia João Nogueira em 30 de março e Denise D’Paulo faz show com sucessos dos anos 1990 em 6 de abril. Todos os espetáculos começam às 20h.



Os bate-papos são gratuitos. O próximo será domingo (26) com Pinha Presidente e Claudinho. Tia Surica da Portela, Helena Teodoro e Aline Chermoula estão marcadas para 2 de abril. Ambos a partir das 17h30.