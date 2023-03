Recursos simples de personalização que deixam o PC com a cara do usuário

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/03/2023 | 13:55



Os computadores são parte fundamental da rotina de milhões de brasileiros que os utilizam diariamente para trabalhar, se informar e se entreter. Sendo assim, nada mais justo do que tornar essa interação ainda mais pessoal e agradável a partir de personalizações que podem melhorar o desempenho de determinadas funções do sistema, aumentar a produtividade e adequar aspectos estéticos da experiência como um todo.

Camilo Stefanelli, responsável pela Compaq no Brasil, aproveita as atualizações recentes do Windows 11 para destacar possibilidades de customização do sistema operacional e listar pequenos ajustes que podem proporcionar um grande impacto positivo no dia a dia dos usuários. Confira!

1. Variedade de widgets

Os widgets são interfaces interativas que facilitam o uso de diversos aplicativos e recursos de computadores e smartphones. Nos sistemas operacionais mais recentes se tornaram alternativas ainda mais práticas, criativas e confortáveis para os usuários. No Windows 11, por exemplo, entre outras funções que podem ser habilitadas pelos consumidores, eles sugerem notícias, exibem lembretes de compromissos, fotos e até a previsão do tempo.

“A ferramenta facilita o acesso do usuário a informações importantes de sua rotina e pode ser sincronizada com outras aplicações, como o Outlook, exibindo agenda de compromisso do dia, entre outras possibilidades. É uma plataforma muito interessante para quem gosta de organizar bem seu dia e não quer mais viver grudando post-its no laptop para lembrar das suas tarefas”, diz Camilo.

2. Temas personalizados

No Windows 11, outra função que chama a atenção está relacionada à disposição dos ícones e das ferramentas na área de trabalho. Além de um novo layout padrão – com a barra de tarefas centralizada e janelas e menus com bordas arredondadas e translúcidas –, agora os usuários têm ainda mais possibilidades de personalização dos temas.

“Na nova versão do sistema operacional há uma evidente maior atenção aos chamados temas, que agora estão mais dinâmicos e vivos. O usuário pode escolher entre diversos padrões disponíveis e deixar a tela com um visual mais alinhado ao seu estilo, inclusive com uma alternativa de tema noturno, já bastante comum em dispositivos móveis”, explica o executivo.

3. Tamanho dos textos

Alterar o tamanho da fonte usada na interface gráfica do Windows pode ser uma boa opção para quem tem dificuldade de ler a tipografia padrão ou simplesmente não gosta do visual das letras. “A medida é especialmente útil quando os fatores de escala configurados não estão bem alinhados com o tamanho do monitor do usuário, o que deixa menus e textos com fontes muito pequenas e de difícil leitura. Pessoas com problemas de visão, por exemplo, são exemplos de usuários que podem ter muitos benefícios a partir desse simples ajuste”, destaca Camilo.

A funcionalidade pode ser facilmente encontrada no menu “Acessibilidade” ou por meio da ferramenta de pesquisa do Windows, em que basta procurar o termo “tamanho de texto”. Uma vez na área de configurações, o usuário encontra um botão tipo slider para aumentar o tamanho da fonte.

4. Gestos no touchpad

O Windows 11 oferece uma série de “atalhos” no touchpad para otimizar a experiência do usuário, dando mais liberdade para quem prefere usar essa ferramenta. “Muita gente desconhece esse recurso, mas, entre outras funcionalidades, é possível deslizar dois dedos simultaneamente no touchpad do notebook para rolar para cima ou para baixo uma página da internet ou as laudas de um documento. Outras funções interessantes, especialmente para quem não tem o costume de levar um mouse quando está em deslocamento, são tocar o touchpad com três dedos ao mesmo tempo para abrir a busca do Windows e deslizar quatro dedos para baixo para minimizar as janelas e acessar a área de trabalho do PC”, conta o responsável pela Compaq no Brasil.

Da mesma forma que o usuário pode usar os atalhos para uma experiência mais personalizada, ele pode desativar as mesmas funções para evitar cliques indesejados. Para isso, basta acessar as configurações do touchpad e escolher quais funções gostaria de manter ativas.

5. Tela de bloqueio

Um ponto de personalização bastante conhecido e que dá um toque muito pessoal ao computador é a tela de bloqueio do Windows, que pode ser alterada de diversas maneiras, seja com uma única foto, seja com um álbum repleto de imagens selecionadas pelo usuário, que se alternam em looping. Além disso, o usuário pode escolher aplicativos para serem exibidos antes mesmo de digitar a senha e liberar o acesso total à máquina.

Para configurar o recurso, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecionar Personalizar. Na tela de configurações, precisa escolher a opção Tela de Bloqueio e aí é só explorar as diversas possibilidades de ajustes. “Essa é uma personalização interessante porque impacta nos primeiros passos do usuário no computador. É como se fosse a porta de uma casa que reflete tudo o que o morador quer ver lá dentro”, comenta Camilo.

6. Múltiplas áreas de trabalho

Quando os assuntos são produtividade e organização, uma ótima dica é considerar a criação de mais de uma área de trabalho no PC. Dessa forma, o usuário consegue atuar em projetos independentes simultaneamente, sem misturar os assuntos e ainda com a facilidade de alternar rapidamente entre as telas.

“Se alguém que trabalha com múltiplos aplicativos e atividades deseja organizar melhor as ferramentas e documentos, essa é uma dica que vai ajudar bastante. O recurso cria desktops independentes, que, inclusive, podem ser personalizados de maneiras diferentes. Sendo assim, é possível, por exemplo, ter uma área de trabalho corporativa e outra mais voltada para atividades de entretenimento e lazer”, explica Camilo.

7. Snap Layout

Uma função bastante aguardada pelos usuários de computador que já pode ser usada no Windows 11 é o Snap Layout, uma divisão modular das janelas que estão abertas ao mesmo tempo no sistema. Com layouts ajustáveis, é possível ter uma visão em formato mosaico de todas as aplicações em uso e agilizar o acesso a cada uma delas, tornando o trabalho com múltiplas tarefas muito mais produtivo e eficiente. “O próprio sistema apresenta vários modelos de disposição de tela e torna a atividade bastante intuitiva”, finaliza o executivo.