Peça Cornucópias da Fortuna é destaque no Carlos Gomes nesta sexta (23)

Da Redação



23/03/2023 | 13:50



O espetáculo teatral Cornucópias da Fortuna será apresentado sexta-feira (24), às 19h, no Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. As exibição é gratuita e promovida pela Companhia Letras em Cena. A peça narra o drama de três irmãos (Helena, Marcel e Eva), que recebem a notícia de que tia Fortuna, sua mãe de criação, tem apenas alguns meses de vida. Com tristeza, eles se preparam para a morte da tia. O tempo passa e ela continua viva, o que leva os personagens a terem reações e sentimentos contraditórios. A iniciativa tem financiamento do ProAc, mecanismo estadual de incentivo fiscal para projetos culturais.



A peça é de Beto Oliveira, dirigida por Kleber Montanheiro e com os atores Evas Carretero, Graça Berman e Telma Dias. Após as apresentações, os integrantes da companhia participarão de bate-papo com o público presente e convidados. Na quinta, participam Solange Dias, Rafael Umezu e membros do grupo Vivendo e Aprendendo. Na sexta-feira, os convidados são Renata Moré e Antonio Corrêa Neto. O Cine Teatro Carlos Gomes fica na Rua Senador Flaquer, número 110, no Centro.