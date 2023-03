Justiça barra liberação de catracas do Metrô de SP durante greve

23/03/2023 | 13:10



Por volta das 9h desta quinta-feira, 23, o Metrô havia autorizado a abertura das catracas, sem cobrança para passageiros, o que era reivindicado pelo Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, que iniciaram greve à 0h desta quinta. Passageiros começaram, então, a aguardar a reabertura na frente das estações.

Mas já passava do meio-dia quando foi divulgada decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que impediu a liberação das catracas e determinou o funcionamento de, no mínimo, 60% do serviço no horário normal e de 80% no período de pico (das 6h às 9h da manhã e das 16h às 19h).Antes da decisão, o sindicato dos metroviários informou que os funcionários estavam a postos para retornar ao trabalho. O Metrô, por sua vez, dizia que o quadro não estava completo - condição necessária para a volta da operação.



Em nota, o metrô disse que a liminar para o retorno do serviço foi concedida a pedido do Metrô e "em caso de descumprimento, pode ser aplicada multa ao sindicato dos metroviários no valor de R$ 500 mil por dia. A decisão é do desembargador Ricardo Apostólico Silva".

Por causa da greve dos metroviários, quatro linhas da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô) amanheceram sem funcionamento. Diante disso, os ônibus circulam com a frota completa e o rodízio está suspenso nesta quinta. Afetadas pelo movimento, as Linhas 1 (Azul), 2 (Verde), 3 (Vermelha) e 15 (Prata-Monotrilho) transportam cerca de 2,8 milhões de pessoas.