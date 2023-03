Richarlison descobre qual sósia beijou Tina do BBB23 e compartilha foto nas redes sociais

23/03/2023 | 13:10



Tina está confinada na Casa do Reencontro do BBB23 e confessou aos outros brothers que teria ficado com Richarlison durante uma festa, no Carnaval de 2023. Mas, parece que as coisas não foram bem assim. Como você já viu, o próprio jogador de futebol negou o beijo, assim como o seu sócia oficial. Vixe!

Mas calma, se bateu a curiosidade de quem teria ficado com Tina então, saiba que o próprio Richarlison também decidiu ir atrás da pessoa que causou todo esse alvoroço e conseguiu descobrir o nome e rosto da pessoa. No Instagram, o jogador compartilhou uma publicação de outro sócia e ainda brincou com ele na sessão de comentários das postagens:

Está aprontando por aí.

Para colocar um ponto final em toda a história, Felipe Lima, nome do sócia, publicou um vídeo explicando tudo que aconteceu e confessou que estava bêbado durante a festa e foi o responsável por beijar Tina.