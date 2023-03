3 lições para o e-commerce escondidas em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/03/2023 | 12:55



O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, entrou para a história ao se tornar o filme mais premiado de todos os tempos, segundo levantamento do IGN. Ao conquistar 158 estatuetas nas principais organizações de premiação até agora, ele bateu o recorde de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, que levou 101 prêmios no início dos anos 2000.

Além de ser um sucesso cinematográfico, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo desperta reflexões importantes sobre o mundo dos negócios para os mais atentos, principalmente para quem empreende no mercado virtual. Pensando nisso, Hawan Moraes, CEO e fundador da Simples Inovação, empresa modeladora de e-commerce, listou os três principais ensinamentos que o longa pode sugerir aos executivos do comércio eletrônico. Confira!

1. Atender às necessidades em constante mudança dos clientes

Interpretada por Michelle Yeoh, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz, a protagonista do longa é capaz de se adaptar a diferentes (às vezes, opostas) situações e ambientes, o que a torna bem-sucedida em sua jornada. Da mesma forma, as empresas de e-commerce devem ser capazes de perceber e se adaptar rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes e no mercado em geral, ajustando sua estratégia com as tendências globais, para alcançar sucesso e se destacar entre a concorrência.

2. A importância do relacionamento com o cliente

A protagonista do filme faz amizades e conexões em cada lugar que visita, e essas relações significam muito para a jornada da personagem, sendo muitas vezes determinantes para o desenrolar da história. Da mesma maneira, as empresas que adotam uma estratégia omnichannel devem se concentrar em construir relacionamentos duradouros com seus clientes em todas as plataformas, oferecendo uma experiência de compra personalizada e atendimento excepcional em todos os canais. Assim como nas realidades paralelas da ficção, o contato na rede social pode ter consequências diretas na futura conversão da compra pelo site.

3. Necessidade da conveniência

Adaptando-se em todas as realidades para onde viaja, a protagonista de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tem diferentes empregos, pares amorosos e habilidades específicas em cada universo. Durante sua jornada, com o objetivo de encontrar formas de deter o mal representado pela personagem Jobu, ela aprende a valorizar a conveniência e a flexibilidade em sua vida. Assim também, as empresas de e-commerce devem se concentrar em oferecer conveniência e flexibilidade aos seus clientes, como entregas rápidas, opções de frete grátis e devoluções fáceis.