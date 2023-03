Buscas por “inteligência artificial” já são três vezes maiores do que por “metaverso”

Da Redação, com assessoria

As buscas por “inteligência artificial” já são três vezes maiores do que o termo “metaverso” no Brasil. A pesquisa realizada pela Conversion analisou os dados entre janeiro de 2022 a março de 2023 e os resultados mostram que a IA está ganhando cada vez mais destaque no País.



Ao que tudo indica, a inteligência artificial ganhou protagonismo nas conversas dos brasileiros, seja nas organizações, seja nas mesas de bar. Também pudera: a tecnologia é considerada uma das mais disruptivas dos últimos tempos, trazendo à tona a discussão da evolução das máquinas, um caminho sem volta, como já defendia o físico teórico Stephen Hawking.

O conceito da inteligência artificial

A inteligência artificial nada mais é do que uma área da computação que tem como objetivo desenvolver algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas que, normalmente, exigiriam inteligência humana para serem concluídas. Essas tecnologias são capazes de aprender com dados e experiências, adaptando-se às situações e gerando insights valiosos. A IA é aplicada em diversas áreas, como saúde, finanças, marketing e logística. O exemplo mais claro visto pelo grande público é o uso de chatbots para atendimento, que filtra as diferentes demandas e destina os clientes para cada área respectiva para ser atendido por uma pessoa especializada naquele requisito dentro da empresa.

Segundo Diego Ivo, CEO da Conversion, agência que já utiliza a IA para algumas frentes de marketing digital, a inteligência artificial pode ser considerada tão relevante quanto a internet. “A capacidade exponencial para a solução de problemas e geração de soluções é o que a faz tão revolucionária quanto a web, Apesar de não ser um tema novo, o conceito da IA está alcançando as pessoas há pouco tempo e, definitivamente, o ChatGPT foi a mola propulsora para o estouro das buscas nas últimas semanas”, comenta.

O ChatGPT é um modelo de linguagem natural desenvolvido pela OpenAI, um laboratório de desenvolvimento de IAs, que utiliza a tecnologia de inteligência artificial para criar conversas e responder a perguntas dos usuários. A tecnologia é capaz de aprender com as interações e melhorar suas respostas ao longo do tempo, o que tem gerado muito interesse e curiosidade entre as pessoas.

E para onde foi o Metaverso?

O conceito de metaverso, que também está relacionado à inteligência artificial, se refere a um universo virtual compartilhado, em que os usuários podem interagir em tempo real, criar e consumir conteúdo, participar de eventos, visitar localidades, entre outras atividades. É como se fosse uma internet tridimensional, em que as pessoas podem criar avatares e explorar diversos cenários e experiências e interagir com pessoas do mundo todo sem sair do conforto de suas casas.

Trata-se também de um fenômeno relevante que tem o potencial de revolucionar as formas de interação com o mundo digital. A problemática com o tema, no entanto, está na maneira, exageradamente comercial, como o metaverso foi apresentado ao público pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Segundo Ivo, o tema gerou muita promessa e pouca entrega, causando uma grande frustração coletiva.

“Muito pouco ainda foi apresentado ao público pois o conceito do metaverso ainda está em seus primeiros passos e muitas questões, como privacidade e segurança, ainda precisam ser resolvidas”, alerta.

De acordo com o executivo, essa lentidão de resultados palpáveis fez com que o interesse geral do público diminuísse com o tempo e fosse substituído pela atenção em outras tecnologias que são sentidas no dia a dia, como é o caso do impacto das IAs no cotidiano. “As buscas no Google são o principal indicador para mostrar o efeito backlash no interesse pelo metaverso”, conclui Ivo.