Equipe de Key Alves entra com processo contra Fred Nicácio por calúnia no BBB23

23/03/2023 | 11:10



E a Casa do Reencontro está rendendo mais polêmicas do que a residência principal do BBB23. Isso porque os brothers aproveitaram que estão novamente confinados para lavar roupa suja depois que viram a repercussão de algumas coisas que aconteceram durante o período que viveram no reality antes de serem eliminados.

Após uma grande confusão envolvendo Fred Nicácio e Key Alves, o médico teria comentado com suas colegas de confinamento que soube por meio de integrantes da equipe do Osasco Voleibol Clube que a jogadora teria sido demitida.

- Você sabia que ela [Key] foi demitida do time dela, de Osasco? Os patrocinadores pediram a demissão dela. As pessoas do time dela me procuraram e falaram isso! Ninguém gosta dela! É uma pessoa detestável, disse para Larissa e Paula.

A informação foi desmentida pela própria empresária da atleta, Fernanda Paschoa, em entrevista para o jornal Metrópoles.

- Essa notícia, essa história que o Fred Nicácio contou é uma fake news! Em nenhum momento a Key teve qualquer problema com os patrocinadores da equipe. A Key segue contratada, ela tem um contrato com vigência até o dia 31 de maio. Ela segue contratada normalmente, só que hoje ela também tem o contrato vigente com a Globo, com os compromissos da Globo, ela está no programa, ela estava no México e a gente não sabia dessa dinâmica, então é por isso que ela não está nos jogos e tudo mais, mas ela está contratada, frisou.

Tudo começou quando Fred Nicácio chamou a atenção da casa para conversar sobre um episódio em que Key Alves, Gustavo e Cristian teriam tirado sarro da sua religião umbanda, quando ainda estavam confinados. O médico classificou a situação como criminosa e disse que entraria com um processo contra o trio. A jogadora de vôlei rebateu iniciando uma confusão no espaço apertado onde os ex-brothers aguardam por uma chance de retornar ao jogo.

Após as tretas, a responsável pela carreira da jogadora informou que medidas legais serão acionadas:

- Já acionamos o nosso jurídico e ele vai responder, sim, judicialmente por todas essas injúrias e tudo que ele está falando, porque ele fazendo isso, colocando o time dele e falando de patrocinadores, ele pode causar um problema sim para ela e isso não vai ficar barato, a gente não vai deixar isso quieto, os advogados já estão avisados de tudo que está acontecendo, finalizou.