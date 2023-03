Quadrilha é presa em dois desmanches na Vila Luzita, em Santo André; veja fotos

Da Redação



23/03/2023 | 10:18



Seis homens foram presos na tarde da última quarta-feira (22) em um desmanche na avenida São Bernardo, no bairro Vila Luzita, em Santo André. Na mesma rua, um segundo local usado para desmontar veículos também foi encontrado.

Segundo a PM (Polícia Militar), por meio do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os militares chegaram ao espaço após uma denúncia. Ao perceberem a viatura, os criminosos entraram no imóvel, mas foram seguidos pelos policiais e acabaram detidos. No local, além de uma série de peças automotivas, um carro já estava sendo desmontado. Na mesma rua, poucos metros a frente do desmanche, a PM também localizou outro espaço usado pela quadrilha, onde eles também retiravam as peças de um veículo no momento da ação. Os dois carros haviam sido roubados na manhã da própria quarta-feira.

Além dos detidos, os militares também apreenderam uma arma municiada e R$ 20 mil em dinheiro. A ocorrência foi registrada no 6º DP da cidade e os suspeitos ficaram à disposição da Justiça.