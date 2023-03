Bruna Griphao se declara para Gabriel Santana, mas dispara: Você consegue ser meu amigo?. Veja o que rolou na madrugada do BBB23

23/03/2023 | 10:11



Mais uma noite de Festa do Líder! A madrugada desta quinta-feira, dia 23, foi agitada, com direito a declaração de amor, brothers passando mal e muito pegação. Depois de descobrirem que os eliminados estão concorrendo a uma repescagem, os participantes decidiram se jogar de vez na festa - aproveitar enquanto o jogo ainda está tranquilo né?

Bruna Griphao e Gabriel Santana

Que Gabriel Santana está caidinho por Bruna não é novidade, né? O brother já se declarou para sister diversas vezes, mas ela continua se mantendo na tecla de que o relacionamento entre eles é só de amizade. Durante a madrugada, ela disparou:

- Eu amo você do fundo do meu coração.

- Como o quê?, perguntou Gabriel

- Como amigo. Você sempre foi uma pessoa que me notou aqui dentro. E a gente sempre teve uma troca de carinho mesmo, e eu sou muito grata por ter você aqui hoje, porque tá difícil. Tirando o lado amoroso da situação, eu acho que isso é muito uma confusão da sua cabeça, pelo que a gente está vivendo aqui. Eu acho que quando a gente sair, ou se eu saísse, ia ser outra sensação.

Então Gabriel respondeu:

- Eu tenho muita segurança do que eu sinto, e não é um problema pra mim a não reciprocidade.

E Bruna finalizou:

- Eu tenho um carinho muito grande, amo ficar perto de você. Eu amo você, você me faz me sentir muito bem. Mas por conta das coisas que eu vivi aqui, acho que a gente tem que dar um passo para trás e analisar as coisas.

Eita!

Sarah sofre com ansiedade

A madrugada também foi marcada por alguns brothers passando mal. Sarah, por exemplo, foi até o confessionário pedir ajuda da produção. Ao entrar no local, ela disse:

- Oi gente. Eu acho que é ansiedade, mas eu tô com muita dor no peito, queria ver se dava para medir minha pressão, alguma coisa do tipo.

Então a sister recebeu um sinal positivo da produção e recebeu atendimento. Mais tarde, ela saiu mais calma e tranquilizou os amigos.

Ricardo também perdeu um pouco de controle ao lembrar do pai, que já morreu. No colo de Sarah, ele declarou:

- Não esqueço dele não, véi. Meu pai era um homem da p***a, um homão do c******o, mano.

E pensa que a noite parou por aí? Não não! Os pombinhos acalmaram os ânimos e terminaram a noite embaixo do edredom.