De Batman a Esqueceram de Mim – 12 filmes gravados em Chicago

Cidades como Nova York e Los Angeles figuram entra os panos de fundo mais populares do cinema norte-americano. Outros destinos dos EUA, contudo, também se destacam em obras famosas consagradas como sucessos de bilheteria. Abaixo, confira 12 filmes gravados em Chicago.

Os locais mais conhecidos dos Irmãos Cara-de-Pau ficam em Chicago. Entre eles, o Soul Food Cafe e o Ray’s Music Exchange.

Christopher Nolan transformou Chicago em Gotham City para seu sucesso de bilheteria de 2008. O Wayne Enterprises era na verdade o antigo prédio da IBM, na 330 N. Wabash Ave. E.

Em uma tomada aérea especialmente intensa, Batman examina Gotham City do topo da Willis Tower. Já a Lower Wacker Drive, no centro de Chicago, foi palco de cenas de perseguição altamente explosivas entre Batman e Coringa. Nas telas, é possível ver muitas atrações apontadas como principais em um lista de o que fazer em Chicago.

Ferris fugiu do Diretor Rooney durante um dia cheio de ação em Chicago. Ele explorou obras-primas no Art Institute of Chicago, assistiu a um jogo do Cubs no Wrigley Field, foi ao 103º andar no Skydeck Chicago e liderou uma versão espontânea de Twist and Shout enquanto desfilava pela Dearborn Street.

Na terceira parte desta franquia de sucesso, o centro de Chicago é destruído em uma batalha entre Autobots e Decepticons. Mas, por sorte, a cidade se recuperou totalmente. É possível reconhecer o Jeweler’s Building e o Trump International Hotel & Tower ao longo do rio.

Condenado injustamente por assassinato, o Dr. Richard Kimble corre pelo centro de Chicago, passando por pontos como a estátua de Picasso, na Daley Plaza. Ele também foge dos federais no Chicago Hilton Hotel e faz um telefonema embaixo da Wells Street Bridge.

Rob Gordon fez uma jornada pessoal revivendo cada um de seus fracassos românticos. Ele foi rejeitado na Lane Tech College Prep High School, em Roscoe Village, negado por Peggy do lado de fora do Music Box Theatre, em Lakeview, e tornou-se poético no Green Mill, em Uptown.

O filme apresenta uma casa no belo subúrbio de Winnetka, com imagens da Trinity United Methodist Church, no subúrbio de Wilmette. Há também a cena memorável da família correndo pelo Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago.

O drama policial clássico apresenta Chicago no auge da Lei Seca, com cenas filmadas no Chicago Board of Trade, na Michigan Avenue Bridge e na Union Station. Atualmente, é possível ir ao Rookery Building, local dos escritórios dos Intocáveis, e ao saguão do Auditorium Theatre at Roosevelt University, onde Elliot Ness confronta Capone.

A infame conversa de Capone sobre “trabalho em equipe” foi filmada no histórico Blackstone Hotel.

Quando Michael O’Neal diz a sua melhor amiga Julianne Potter que vai se casar em quatro dias, ela imediatamente voa para Chicago e faz de tudo para impedir o casamento. É possível visitar várias locações de filmes na cidade, incluindo a igreja do casamento (a Quarta Igreja Presbiteriana) e o hotel de Julianne (The Drake).

Nesta comédia adolescente da década de 1980, o escritor e diretor John Hughes explora os conflitos do adolescente americano, levando o espectador através dos eventos do aniversário de 16 anos de Sam Baker (Molly Ringwald). O filme foi filmado principalmente nos bairros de North Shore, em Chicago.

Uma Autoridade de Trânsito de Chicago desesperadamente romântica, Lucy, é confundida com a noiva de um paciente em coma. O filme inclui vários marcos da Windy City e prova que o amor realmente pode ser encontrado no trem “L”.

Na sequência de Homem-Aranha, Peter Parker se encontra em uma intensa batalha com o Doutor Otto Octavius. Peter luta para equilibrar seus papéis de super-herói e combatente do crime com o de amigo, namorado e filho. A cena do trem desgovernado foi filmada no trem Chicago L.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns filmes gravados em Chicago, é hora de planejar uma viagem à cidade. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Como economizar nos ingressos em Chicago

Paulo Basso Jr. Rio Chicago, em Downtown

Uma boa maneira de economizar nos ingressos dos pontos turísticos de Chicago, caso você vá a pelo menos cinco deles, é comprar um Chicago CityPASS, como mencionei acima. O bilhete, que custa US$ 134 para adultos e US$ 104 para crianças de 3 a 11 anos, dá acesso a:

Shedd Aquarium

Skydeck Chicago

E mais três entre as seguintes atrações:

Field Museum

Art Institute of Chicago

Museum of Science and Industry

Plataforma de observação 360 Chicago

Adler Planetarium

Shoreline Sightseeing Architecture River Tour

Se você selecionar, por exemplo, o Shedd Aquarium, o Skydeck Chicago, o Art Institute of Museum, o Chicago 360 e o Shoreline Sightseeing Architecture River Tour, somando o valor dos tíquetes individuais para adultos de cada atração, vai gastar US$ 150. Dependendo da combinação, com o Chicago CityPASS, a economia chega a 48%.

Outra vantagem é que, com o Chicago CityPASS, dá para fazer reservas com antecedência em algumas atrações. Quem tem o tíquete também garante acesso por filas mais rápidas a locais como o Skydeck e o museu Art Institute of Chicago, o que permite ganhar muito tempo.