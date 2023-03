Opera disponibiliza ferramentas IA e serviços baseados em GPT

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/03/2023 | 09:55



A Opera está integrando recursos de IA em seus navegadores de desktop. Nesta quarta-feira (22), foram lançados na Opera e no Opera GX o AI Prompts e a integração de barra lateral dos populares serviços baseados em GPT, como ChatGPT e ChatSonic. “Nosso objetivo é usar essas tecnologias para dar aos nossos usuários novos poderes de navegação, reimaginando como eles aprendem, criam e pesquisam”, diz Joanna Czajka, Product Director na Opera.

AI Prompts inteligentes e acesso a chatbots populares baseados em GPT

Como parte do primeiro estágio de seu navegador AI, a Opera introduziu prompts inteligentes de IA acessíveis diretamente da barra de endereço ou destacando um elemento de texto em um site. Os usuários podem iniciar conversas rapidamente com serviços de IA generativos para encurtar ou explicar artigos, gerar tweets ou solicitar conteúdo relevante com base no texto destacado. Os AI Prompts são contextuais e evoluirão à medida que a Opera adicionar novos recursos.

Além de adicionar AI Prompts, a Opera agora também fornece acesso ao ChatGPT e ChatSonic na barra lateral do navegador. Os usuários podem aproveitar essas plataformas populares de IA generativa para geração de ideias, resumos, traduções, itinerários e muito mais. O ChatSonic também permite a geração de imagens.

As ferramentas AIGC da Opera são uma progressão natural para o navegador. Elas seguem o histórico da Opera de dar aos usuários acesso direto às plataformas mais solicitadas da internet, tais como TikTok, Telegram e WhatsApp. Este lançamento marca o primeiro estágio do navegador AI do Opera – o segundo estágio será construído sobre o próprio mecanismo AI do browser baseado em GPT da Opera.

“A Opera está expandindo ativamente seu programa de IA para AIGC para navegadores, notícias e produtos de jogos por meio de suas próprias soluções e parcerias novas e existentes. Estamos entusiasmados por nossos usuários experimentarem IA generativa com este lançamento. Espere mais inovações de nós”, acrescentou Joanna.

Comece a usar



As ferramentas de IA generativas estão disponíveis em acesso antecipado na Opera (Windows, Mac, e Linux) e Opera GX (Windows e Mac). Para acessar os novos recursos, atualize o navegador ou baixe-o em www.opera.com. Em seguida, vá para Easy Setup e ative a opção Early Access selecionando “AI Prompts”, o que habilita AI Prompts no navegador UI e serviços de IA na barra lateral. Observe que os usuários devem fazer o login ou se cadastrar para esses serviços separadamente. No Opera GX, os usuários também precisam ter a opção “Early Bird” ativada nas configurações do navegador.