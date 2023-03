Sindicato de roteiristas de Hollywood estuda usar ChatGPT

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/03/2023 | 09:55



O Writers Guild of America (WGA), sindicato de roteiristas de Hollywood, estuda permitir que roteiros sejam escritos com auxílio de ChatGPT. A ideia é que a inteligência artificial seja usada como uma ferramenta. A notícia foi veiculada pela Variety.

Na prática, o sindicato propõe que roteiristas usem o ChatGPT para ajudar a escrever um roteiro, sem ter a necessidade de compartilhar o crédito. Outra possibilidade é um executivo de estúdio entregar um texto gerado por IA e pedir para o escritor reescrevê-lo ou poli-lo. Mesmo nesse caso, o profissional ainda seria considerado o autor principal da obra.

A iniciativa de usar ChatGPT em roteiros, no entanto, não abrange o cenário em que um programa de IA escreva um texto inteiramente por conta própria, sem ajuda de um humano.

A proposta do WGA foi discutida pela primeira vez nesta segunda-feira (20), com a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa os estúdios. Não há informações se o órgão foi receptivo à ideia de usar ChatGPT em roteiros.