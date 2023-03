Descubra os 10 melhores episódios de anime de todos os tempos

Bianca Bellucci

Ranker é um site norte-americano que reúne uma série de enquetes sobre cultura pop. Na prática, os próprios usuários podem votar a favor ou contra determinado conteúdo e influenciar os rankings. Uma das listas, por exemplo, elenca os melhores episódios de anime de todos os tempos. A seguir, você confere as 10 primeiras posições com mais pontos positivos. CUIDADO: as sinopses podem conter spoilers.

1. Attack on Titan: Herói (Episódio 54) – 6.950 votos

Attack on Titan abocanhou o primeiro lugar entre os melhores episódios de anime. Na trama, a investida heroica do comandante Erwin Smith ganha tempo para que Levi Ackerman confronte o Titã Bestial. Enquanto isso, Armin Arlert pensa em um plano arriscado para derrotar o Titã Colossal de Bertholdt Hoover. Capítulo está disponível no Crunchyroll.

2. Demon Slayer: Hinokami (Episódio 19) – 5.628 votos

Com o objetivo de salvar sua irmã Nezuko, Tanjiro Kamado avança contra um dos Doze Kizuki. O laço afetivo entre os irmãos chama a atenção do demônio e lhe desperta um desejo súbito de ter o mesmo. Assim, oferece poupar a vida de Tanjiro em troca da jovem. O espadachim não aceita a oferta e encara um resgate arriscado. É possível conferir o episódio via Netflix e Crunchyroll.

3. Fullmetal Alchemist: Brotherhood (Episódio 19): A Morte dos que Não Morrem – 5.464 votos

Dentro do laboratório miliar, Roy Mustang enfrenta Luxúria – e deve cauterizar as próprias feridas com suas chamas para continuar a luta. Enquanto isso, Alphonse Elric se recusa a desistir de seus princípios e novas informações sobre os homúnculos são reveladas. Episódio está disponível no Crunchyroll.

4. Naruto Shippuden: Verdade (6ª Temporada, Episódio 29) – 5.255 votos

Tobi informa a Sasuke que seu irmão Itachi era um agente duplo designado para vazar informações sobre os Uchiha. Decepcionado com a atitude da vila, o ninja muda o nome de sua equipe para Taka e declara, com seu novo Mangekyo Sharingan, que seu objetivo é destruir Konoha. Episódio pode ser conferido no Crunchyroll,

5. Hunter x Hunter: Ira x e x Luz (Episódio 131) – 5.157 votos

Neste que é um dos melhores episódios de anime de todos os tempos, dão-se as consequências da manipulação orquestrada por Pouf. Elas levam o destino do jovem caçador Gon ao seu clímax. Capítulo pode ser assistido no Crunchyroll.

6. Death Note: Silêncio (1ª Temporada, Episódio 25) – 4.662 votos

Disponível via Netflix, HBO Max e Crunchyroll, neste episódio, Light Yagami, novamente de posse de suas memórias, ordena que Misa Amane volte a realizar assassinatos em nome de Kira. O Shinigami Rem, por sua vez, se dá conta do plano e percebe que sua tutora será presa – a menos que ele entre em ação.

7. My Hero Academia: One For All (3ª Temporada, Episódio 11) – 4.301 votos

O tempo de All Might está se esgotando enquanto ele enfrenta seu pior pesadelo em carne e osso: All For One. Será que ele finalmente será capaz de derrotar o grande antagonista de uma vez por todas? Descubra no Crunchyroll.

8. Dragon Ball Z: Finalmente a transformação! O Lendário Super Saiyajin, Son Goku (3ª Temporada, Episódio 21) – 3.588 votos

Como o nome do episódio entrega, os telespectadores presenciam Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. O protagonista estava furioso após ver Freeza matar Kuririn e, assim, se torna o maior temor do vilão. Relembre o momento épico via Crunchyroll.

9. Tokyo Ghoul: Ghoul (1ª Temporada, Episódio 12) – 3.244 votos

Mais um episódio que pode ser acompanhado no Crunchyroll. Ken Kaneki finalmente aceita sua parte monstruosa. Depois de escapar do cativeiro e da tortura, ele se junta à Árvore Aogiri – organização carniçal militante que o sequestrou, levando seus amigos a questionar seu verdadeiro motivo e lealdade.

10. Assassination Classroom: Hora da Formatura (2ª Temporada, Episódio 46) – 3.169 votos

A última colocação entre os melhores episódios de anime fica para Assassination Classroom. Neste capítulo, o tempo está acabando e os alunos da Classe 3-E precisam resolver, de uma vez por todas, se vão matar o professor que mudou tanto suas vidas no último ano. Assista ao desfecho no Crunchyroll.