Roupa Nova e Maurício Manieri se apresentam em Santo André nesta sexta-feira (24)

Da Redação



23/03/2023 | 06:07



O palco do Aramaçan vai receber uma megaprodução da Agência Maker. Nesta sexta-feira (24), a partir das 22h, a banda Roupa Nova e o cantor Maurício Ranieri se apresentam em Santo André. O show promete embalar o público com mais de 40 hits do Roupa Nova, além de sucessos de Maurício Manieri, como “Te Quero Tanto”, “Primavera” e “Minha Menina”.

Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, os fãs de Roupa Nova terão um repertório único, que mistura pop-rock, MPB E pop, com clássicos como “Dona”, “A Viagem”, “Coração Pirata” e muitos outros.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Ticket 360.com ou na bilheteria do clube, aberta das 10h às 13h e das 14h às 19h.



SERVIÇO

Roupa Nova e Maurício Manieri

Data: Sexta-feira (24), às 22h

Abertura dos portões: 20h

Local: Clube Atlético Aramaçan

Rua São Pedro, 345, Vila América, Santo André



Setores:

Piso inferior: PISTA (em pé) - MESAS COM CADEIRAS (em frente ao palco)

Piso superior: MEZANINO OPEN BAR (em pé) - Incluso: Água, Refrigerantes, Cerveja, Ice, Vodka e Gin Tônica.

Piso superior: CAMAROTES PRIVATIVOS, são para 10 Pessoas.