Volkswagen completa 70 anos de Brasil com foco na redução de poluentes

Nilton Valentim



23/03/2023 | 06:10



Muita coisa mudou nas últimas sete décadas. Neste período, o Brasil trocou de moeda oito vezes, teve 24 presidentes, ganhou cinco Copas do Mundo, promulgou duas Constituições, Só uma coisa não mudou: a paixão do brasileiro pelo automóvel. E isso se deve em boa parte a uma história iniciada em 23 de março de 1953, quando a Volkswagen se instalou no Brasil. Desde então, a marca produziu 25 milhões de veículos.

O Grande ABC merece capítulo importante nesta história, já que a fábrica da Via Anchieta, em São Bernardo, que iniciou atividades em 18 de novembro de 1959, foi a primeira da marca fora da Alemanha. De suas linhas saíram modelos icônicos como Fusca, Kombi, Brasília, Variant, Gol, Passat, Voyage, Paraty, Saveiro e Santana, entre outros.



A empresa se espalhou pelo País e tem unidades fabris em Taubaté e São Carlos, no Interior paulista, e São José dos Pinhais, no Paraná. Assim como mudou o País, também mudou a indústria. Atualmente, a preocupação não é apenas fazer carros, mas também reduzir o nível de poluentes, tanto na fabricação dos veículos como durante a sua utilização. “A Volkswagen do Brasil completa 70 anos de inovação tecnológica e pioneirismos e tem uma importância estratégica para o Grupo Volkswagen em todo o mundo. Ao longo das décadas, a Volkswagen revolucionou seu portfólio de produtos, modernizou suas quatro fábricas no Brasil, desenvolveu novas tecnologias e hoje é uma marca muito mais próxima das pessoas, inovadora, desejada, digital e conectada”, afirma o COO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.



A empresa está no meio de um ciclo, iniciado em 2022, que prevê R$ 7 bilhões de investimentos na América Latina até 2026 e o lançamento de 15 novos veículos até 2025, principalmente com motorização flex ou elétricos. Sete deles – Jetta GLI, Novo Polo, Polo Track, Gol Last Edition, Novo Polo GTS, Novo Virtus e Polo Track 1st Edition – já foram apresentados ao público.



A falta de componentes eletrônicos foi um dos obstáculos a serem superados pela Volks e pelas demais fabricantes de veículos desde a chegada da pandemia de Covid-19. Por várias vezes a produção teve de ser interrompida por não ter todos os insumos necessários. Mesmo assim, o grupo está otimista para o futuro. “No ano passado, conduzimos a Volkswagen com sucesso através de águas turbulentas na área operacional, enquanto ao mesmo tempo fizemos nosso dever de casa em nível estratégico. A empresa está bem posicionada para a década de transformação e estamos implementando nossa estratégia de forma rápida e consistente”, afirmou o CEO Thomas Schäfer.



A marca apresentou na última semana, na Alemanha, o ID. 2all, veículo elétrico que entra em produção no próximo ano na Europa e deve vir para o Brasil. O carro faz parte da lista de dez novos modelos elétricos que serão lançados pela Volks até 2026. Somente este ano haverá a introdução do novo ID.3, o ID. Buzz alongado e o ID.7. Isto será seguido por um SUV elétrico compacto em 2026 e, apesar dos os desafios, a Volkswagen também está trabalhando em um carro elétrico popular.



Modernização dos equipamentos também contribui para evolução dos modelos (Foto: Divulgação/Volkswagen)