Orlando inelegível para eleição de 2024

Da Redação



23/03/2023 | 06:04



Sem muito espaço após o resultado eleitoral do ano passado, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), parece estar estudando caminhos para a próxima disputa eleitoral assim que acabar seu mandato, em dezembro do ano que vem. Há quem diga que ele teria intenção, e até já estaria ouvindo especialistas da área jurídica, de sair a prefeito de São Paulo. Só que, como diria Arnaldo Cézar Coelho, a regra é clara: no segundo mandato, Orlando está inelegível para sair a prefeito em 2024. Em qualquer lugar do Brasil. E ponto.

Bastidores

Marangoni vice-líder

Ainda que em primeiro mandato, o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) chegou em Brasília conquistando algum espaço no partido dentre os peso-pesados da política que integram a legenda, criada a partir da fusão de DEM e PSL. Marangoni foi escolhido um dos vice-líderes do União Brasil na Câmara. “Agradeço pela confiança. Seguimos com muita vontade de trabalhar, honrando cada voto”, disse.